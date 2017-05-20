«Десятку» Lada превратили в настоящего трансформера

Российский каскадер Геннадий Кочерга из Орла с помощью сына Сергея создал трансформера на базе автомобиля ВАЗ-2110. Идея построить подобную машину возникла, по его словам, после покупки детской игрушки-робота в Сингапуре. В результате усилий каскадера-«кулибина» получилась машина, способная на ходу превращаться в робота. Аппарат, нареченный создателем «Оптимус Геннадьевич Праймов», оснащен «пулеметами», которые могут имитировать настоящую стрельбу. На днях трансформера Lada во всей красе продемонстрировали на трюковом шоу в Орле. Г-н Кочерга утверждает, что его детище способно выполнять те же трюки, что и его кинопрототип. В планах каскадера-машиностроителя — создать еще пару больших человекоподобных роботов.