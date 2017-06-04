Чем японский кроссовер Nissan Terrano выигрывает у французского Renault Duster

И сразу скажем, что хотя о вкусах не спорят, экстерьер Terrano куда современнее, чем у французского родственничка: кургузость последнего, похоже, неизбывна. И хотя по подвеске, ездовым повадкам и внедорожному потенциалу машины действительно примерно одинаковы, то есть, как говорится, нюансы, по которым пальма первенства все же остается у Nissan. Впрочем, обо всем этом и многом другом вы можете узнать из нашего видеосюжета.