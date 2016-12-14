BEHR HELLA SERVICE создала «радиатор года»

Продукция BEHR HELLA SERVICE, производителя систем охлаждения салона и двигателя, стала лауреатом премии «Мировые автомобильные компоненты» за 2016 год в категории «радиатор года». Премия была присуждена по итогам голосования более 30 000 посетителей интернет-сайта мероприятия. Предприятия BEHR HELLA SERVICE, это одно из подразделений концерна Hella, до последнего времени известного широкой автомобильной публике в качестве производителя автомобильных систем освещения.

На данный момент ассортимент BEHR HELLA SERVICE содержит более 7 000 наименований автокомплектующих для систем кондиционирования воздуха и охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники. Продукция компании поставляется на большинство сборочных автомобильных конвейеров Европы, среди которых есть такие автогиганты, как Audi, BMW, Mercedes, MAN, Scania, Volvo и Peugeot, что подтверждает высокое качество.