BEHR HELLA SERVICE создала «радиатор года»

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Немецкий производитель комплектующих для автопрома рекомендует не экономить на запчастях, от которых может зависеть безопасность и здоровье водителя и пассажиров.

Максим Строкер

Продукция BEHR HELLA SERVICE, производителя систем охлаждения салона и двигателя, стала лауреатом премии «Мировые автомобильные компоненты» за 2016 год в категории «радиатор года». Премия была присуждена по итогам голосования более 30 000 посетителей интернет-сайта мероприятия. Предприятия BEHR HELLA SERVICE, это одно из подразделений концерна Hella, до последнего времени известного широкой автомобильной публике в качестве производителя автомобильных систем освещения.

На данный момент ассортимент BEHR HELLA SERVICE содержит более 7 000 наименований автокомплектующих для систем кондиционирования воздуха и охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники. Продукция компании поставляется на большинство сборочных автомобильных конвейеров Европы, среди которых есть такие автогиганты, как Audi, BMW, Mercedes, MAN, Scania, Volvo и Peugeot, что подтверждает высокое качество.

Зимой крайне важна исправность системы отопления воздуха в салоне. В случае отказа какой-либо из ее деталей, даже если водитель и пассажиры автомобиля не замерзнут, могут обледенеть стекла машины. Тем самым резко ухудшается обзор и растет риск ДТП. Надежная работа компонентов системы кондиционирования и отопления автомобиля от BEHR HELLA SERVICE в любую погоду гарантирует комфорт и безопасность вождения. Моторчики отопителя салона автомобиля производятся с учетом высоких требований со стороны ведущих автопроизводителей по таким параметрам как уровень шума, допустимая вибрация, точность размеров и прочие. Фирменные радиаторы обладают стопроцентной герметичностью и высокой теплоотдачей.

ремонт
14 декабря 2016
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