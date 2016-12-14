На поддержку автопрома выделят до 55 млрд. рублей

По предварительным данным из общих 55 млрд. на продолжение госпрограммы обновления автопарка в 2017 году предполагается направить до 17,5 млрд. рублей. Как утверждают эксперты, такая мера позволит выпустить дополнительные 250 000 автомобилей. Российские СМИ сообщают, что эти предложения содержатся в проекте мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики. По информации газеты «Ведомости» документ накануне был направлен Министерством экономического развития в правительство. В программу, как и прежде, включены спецпредложения на покупку новых автомобилей в случае утилизации старых или по схеме trade-in.

Чуть меньшая сумма в 17,4 млрд. рублей может быть выделена на стимулирование спроса. По подсчетам чиновников, это позволит продать в течение 2017 года более 90 000 автомобилей. Кроме того, ожидается субсидирование части выплат по кредитам для производителей автомобилей и запчастей в объеме до 7,4 млрд. Еще 10 млрд. предположительно будет направлено на продолжение госпрограммы по автокредитованию. Ожидается, что в ней будут участвовать автомобили не дороже 1 150 000 рублей, хотя иностранные бренды выступают с предложением поднять лимит до полутора миллионов. Также предлагается продлить программу льготного лизинга. Затраты на ее реализацию могут составить те же 10 млрд. рублей, что по расчетам чиновников, обеспечит продажи более 40 000 единиц.