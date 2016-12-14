Рассекречена внешность универсала Alfa Romeo Giulia

Понимание того, что красота требует жертв, итальянцам отнюдь не чуждо. По крайней мере, тем из них, что работают в Alfa Romeo. Судя по фотографии, объем багажного отделения универсала пал жертвой стильного внешнего облика модели, ибо главное в автомобилях из Турина не практичность, а визуальное восприятие. Спинка дивана будет раскладываться в пропорции 60:40, а также получит лючок для длинномеров. Кроме того, пол багажника оборудован специальными рейлингами для фиксации груза.

Набор двигателей универсал скорее всего унаследует у четырехдверки без каких-либо изменений. Это бензиновые моторы объемом 2,0 л мощностью 200 и 280 л.с., а также 2,2-литровые дизельные агрегаты, развивающие 150, 180 и 210 л.с. В качестве трансмиссии устанавливаются либо шестиступенчатая механическая коробка, либо восьмидиапазонный «автомат». Ряд экспертов также предполагает возможное появление «горячей» версии двухобъемника Quadrifoglio Verde с 510-сильной V-образной «шестеркой» объемом 2,9 л.