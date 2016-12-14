Рынок подержанных иномарок вырос на 12,3%

На вторичном рынке легковушек в России первое место занимает Toyota. Как сообщает агентство «Автостат», доля японского бренда по итогам 11 месяцев составляет 11,3% или 539,4 тысячи перепроданных машин. По сравнению с тем же периодом 2015-го прирост составил 11,4%. На второй строчке располагается Nissan. Подержанные автомобили этой марки раскупили в количестве 252,4 тысячи экземпляров, что превышает прошлогодние показатели на 11,9%. Замыкает первую тройку американский бренд Chevrolet с результатом в 202,9 тысячи машин и приростом в 13,9%. В Топ-5 также попали южнокорейский Hyundai с 200,4 тыс. проданных авто и американский Ford с 185,5 тыс. экземпляров.

В рейтинге моделей продолжает лидировать Ford Focus. В России было перепродано 118,2 тысячи «Фокусов», что на 11% больше, чем годом ранее. Второе место занимает седан Toyota Corolla — его выбрали 95,2 тысячи автолюбителей. Третья строчка также за Toyota, на этот раз со своим хитом Camry. С января по ноябрь было куплено 64,8 тысячи бизнес-седанов. Замыкают первую пятерку Renault Logan с результатом 61,9 тыс. авто и Chevrolet Niva — российский кроссовер предпочли 61,6 тыс. покупателей.