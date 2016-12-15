3 немецких премиум-седана по цене LADA Granta

Какую машину приобрести, имея в кармане 420 000 рублей — новенькую LADA Granta или настоящий немецкий премиум? Ставим на весы подержанную люксовую иномарку против только что сошедшей с конвейера «Лады».

Вячеслав Василенко

Судя по статистике продаж, наши соотечественники «Гранту» просто обожают — бестселлер АВТОВАЗа стабильно удерживает лидирующие позиции на рынке. Мы решили сравнить самую продаваемую модификацию тольяттинского седана с тем, что за эти деньги предлагают на вторичном рынке премиальные «немцы».

Для начала давайте посмотрим, чем же удивительным завлекает покупателя LADA Granta в комплектации «Норма» помимо откровенно дохлого 1,6-литрового восьмиклапанного мотора мощностью 87 л.с. Держите меня семеро — движок «Москвича-412» производства 1968 года был всего на 12 «лошадей» слабее!

Впрочем, не только «выдающимися» динамическими способностями может похвастать современная «Лада». В указанную сумму оценивается автомобиль с подвывающей и отдающей вибрациями «механикой» о пяти скоростях, антиблокировочной системой тормозов и электронной системой распределения тормозных усилий.

Помимо прочего водитель, отдавший предпочтение волжскому седану, вознаградится подушкой безопасности, пассажиру же о ней лучше не спрашивать. Из прелестей жизни можно выделить разве что электрические стеклоподъемники на передних дверях и бортовой компьютер. На самую простенькую аудиосистему, равно как и на кондиционер, рассчитывать не приходится. Не мечтайте и о модном «литье» — колеса тут штампованные, хоть и замаскированные колпаками.

За сим перечень благ цивилизации в LADA Granta заканчивается. А списка эпитетов, характеризующих ездовые повадки авто и прочие показатели комфорта, не существует и вовсе. То ли дело немецкие премиум-седаны, которые и после 15 лет эксплуатации продолжают дарить своим обладателям удовольствие от вождения и езды.

Поклонники вазовских моделей наверняка сейчас упрекнут автора этих строк в некорректном сравнении, ведь подержанные иномарки ломаются, а их обслуживание влетает в копеечку. Спору нет — конечно, ломаются, но в ряде случаев гораздо реже, чем новенькая «Лада», на запчасти и ремонт которой — признайтесь — регулярно приходится отдавать спрятанную от жены заначку.

BMW 5 СЕРИИ

«Бумер» в 39-ом кузове — красота, да и только! Пусть пробег у него будет не менее 200 000 км, но зато все самое нужное тут уже наверняка поменяно. Пожалуй, лучше всего обратить внимание на дизельный BMW 525d, который удивит и динамикой, и скромным аппетитом. Прыткий 163-сильный мотор прекрасно дружит с автоматической коробкой передач.

Кроме пары фронтальных «эйрбегов» за защиту от травм водителя и пассажиров отвечают боковые подушки и шторки безопасности. Что до функционала, то чего здесь только нет: двухзонный климат-контроль, кресла с возможностью сохранения настроек, ксенон, круиз-контроль и всевозможные датчики. Да что там говорить, если в кое-каких комплектациях 2000−2002 годов выпуска можно найти даже встроенный телефон.

AUDI A6

Вторая генерация «шестерки» тоже вполне может уложиться в рамки заявленного бюджета. Причем в отличие от «баварца» Audi окажется даже чуточку моложе — на профильных автобарахолках найти приемлемый экземплярчик 2002−2004 годов выпуска со средним пробегом в 150 000 км труда не составит. Наименее проблемная машина — с 2,4-литровым мотором мощностью 170 л.с. и традиционным «автоматом».

Если хорошенько порыскать по сайтам, можно выудить на «вторичке» версию с фирменным полным приводом quattro. Правда, только на «механике» — за АКП доплата составит не менее 50 000 рублей. В плане оснащения автомобиль порадует аудиосистемой, климат- и круиз-контролем, ксеноном, «кожей-рожей» и полным электропакетом.

MERCEDES-BENZ E-KЛАССА

И только не говорите, что вы — тот самый единственный человек, который в свое время не мечтал о «лупоглазом» 210-м «Мерседесе». Если так — проходим мимо, а для тех, кто за «лучшее или ничего» бюджета в 400 000 вполне себе хватит. Конечно, машинка будет с пробегом от 200 000 до 300 000 км, но раз она до сих пор ездит, значит предыдущие владельцы ухаживали за ней достойно.

Выбирать придется из экземпляров 2002—2003 годов выпуска, и если хорошо постараться, найти неплохой вариант можно. С точки зрения агрегатов идеальным окажется дизель о 143 «лошадях». Бензиновые движки мощностью 170 и 177 л.с. — более капризные, но зато живучие. Коробка — традиционный гидромеханический «автомат». Про оснащение говорить не имеет смысла — это ведь «Мерседес», да?

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15 декабря 2016
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