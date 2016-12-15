3 немецких премиум-седана по цене LADA Granta

Судя по статистике продаж, наши соотечественники «Гранту» просто обожают — бестселлер АВТОВАЗа стабильно удерживает лидирующие позиции на рынке. Мы решили сравнить самую продаваемую модификацию тольяттинского седана с тем, что за эти деньги предлагают на вторичном рынке премиальные «немцы».

Для начала давайте посмотрим, чем же удивительным завлекает покупателя LADA Granta в комплектации «Норма» помимо откровенно дохлого 1,6-литрового восьмиклапанного мотора мощностью 87 л.с. Держите меня семеро — движок «Москвича-412» производства 1968 года был всего на 12 «лошадей» слабее!

Впрочем, не только «выдающимися» динамическими способностями может похвастать современная «Лада». В указанную сумму оценивается автомобиль с подвывающей и отдающей вибрациями «механикой» о пяти скоростях, антиблокировочной системой тормозов и электронной системой распределения тормозных усилий.