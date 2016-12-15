Cadillac подготовил две новинки для России

Фото: GM
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Cadillac Russia Лука Патриньяни, в следующем году на нашем рынке появится парочка свежих моделей, а также вдвое увеличится дилерская сеть марки.

Вячеслав Василенко

За 11 месяцев американский производитель реализовал по всему миру без малого 300 000 автомобилей, продемонстрировав 10,5-процентный рост. Что касается России, то за аналогичный период у нас было продано свыше 1120 машин — на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, Cadillac по динамике реализации среди всех премиальных марок уступил лишь британскому Jaguar.

Более того: месяц назад «джиэмовцы» установили в России исторический рекорд — в период с января по ноябрь дилерам удалось продать 859 флагманских внедорожников Cadillac Escalade (+77%).

Фото: Вячеслав Василенко

В будущем году по утверждению г-на Патриньяни локомотивом продаж станет кроссовер Cadillac XT5, который поступил в наши шоу-румы немногим меньше месяца назад.

Кроме того, российская линейка моделей пополнится седаном CTS6 и обновленным Cadillac CTS-V. Последний по праву признан одним из самых шустрых серийных седанов в мире — автомобиль приводится в действие могучей 6,2-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 649 л.с. К слову, предварительные заказы на машину ценой от 6 490 000 рублей уже принимаются.

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15 декабря 2016
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