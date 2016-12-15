Cadillac подготовил две новинки для России

За 11 месяцев американский производитель реализовал по всему миру без малого 300 000 автомобилей, продемонстрировав 10,5-процентный рост. Что касается России, то за аналогичный период у нас было продано свыше 1120 машин — на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, Cadillac по динамике реализации среди всех премиальных марок уступил лишь британскому Jaguar.

Более того: месяц назад «джиэмовцы» установили в России исторический рекорд — в период с января по ноябрь дилерам удалось продать 859 флагманских внедорожников Cadillac Escalade (+77%).