Господдержка автопрома в 2017 году уменьшится на 3 млрд. рублей

На поддержку отечественного автопрома в течение 2017 года в бюджете заложены 62 млрд. рублей, заявил Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским телеканалам. Напомним, что в 2016-м бюджет выделил на эти цели 65 млрд. рублей. Ранее в прессе появились данные, что господдержка этого сектора экономики в следующем году «уложится» в 55 млрд. рублей. Сообщалось, что на продолжение госпрограммы обновления автопарка в 2017 году предполагается направить 17,5 млрд. рублей. Ожидается, что это будет стимулом для выпуска дополнительно 250 000 автомобилей. Почти столько же — 17,4 млрд. рублей, — может быть выделено на стимулирование спроса. По подсчетам неких чиновников, это позволит продать в течение 2017 года более 90 000 автомобилей.

Также предполагается субсидирование части выплат по кредитам, взятым автопроизводителями и поставщиками комплектующих — в объеме до 7,4 млрд. Еще 10 млрд. предположительно будет направлено на продолжение госпрограммы по автокредитованию. По предварительным данным в ней смогут участвовать модели не дороже 1 150 000 рублей. При этом представители иностранных автобрендов настаивают на увеличении этой суммы до 1,5 млн. рублей. Правительственная поддержка продолжится и в сфере льготного лизинга. Затраты на ее реализацию могут достичь 10 млрд. рублей. Считается, что это поспособствует продажам по лизинговым схемам дополнительно 40 000 машин в 2017 году.