Mercedes-Benz готовит спецверсию AMG GT

От базового купе GT C отличается рядом дополнений, заимствованных у топового GT R. Например, на машине используется полноуправляемое шасси и дифференциал с блокировкой, а задняя колея увеличена. Характеристики четырехлитровой «восьмерки» с двойным турбонаддувом скорее всего будут соответствовать аналогичной версии с мягким верхом — 557 л.с. и 680 Нм. На снимках видно, что новая версия получила от родстера и некоторые элементы экстерьера — в частности, передний и задний бамперы и решетку радиатора. Предположительно, машина будет представлена на автосалоне в Детройте в январе будущего года.

У российских дилеров можно приобрести автомобили в версиях GT и GT S. За базовую с 462-сильным мотором просят не менее 8 190 000 рублей. Более скоростная модификация с тем же V8, прокачанным до 510 л.с., оценивается в 9 120 000 рублей.