GM не бросает российских владельцев Opel и Chevrolet

В качестве подтверждения «джиэмовцы» отрапортовали о работе 106 технических центров в 72 городах России и заявили о намерениях охватить еще минимум 11 новых регионов. Что касается поставки запчастей и аксессуаров, то на подмосковном складе площадью 22 000 «квадратов» детали отгружаются по четыре раза в день.

Кроме того, на обладателей всех приобретенных у дилеров автомобилей обеих марок распространяются базовая и продленная программы помощи на дорогах, а также действует виртуальная служба поддержки с возможностью доступа через личный кабинет.