GM не бросает российских владельцев Opel и Chevrolet

Фото: GM
Представители российского офиса General Motors на вопрос портала «АвтоВзгляд», действительно ли у владельцев автомобилей Opel и Chevrolet продолжаются проблемы, связанные с гарантийным и сервисным обслуживанием, ответили отрицательно.

Вячеслав Василенко

В качестве подтверждения «джиэмовцы» отрапортовали о работе 106 технических центров в 72 городах России и заявили о намерениях охватить еще минимум 11 новых регионов. Что касается поставки запчастей и аксессуаров, то на подмосковном складе площадью 22 000 «квадратов» детали отгружаются по четыре раза в день.

Кроме того, на обладателей всех приобретенных у дилеров автомобилей обеих марок распространяются базовая и продленная программы помощи на дорогах, а также действует виртуальная служба поддержки с возможностью доступа через личный кабинет.

Фото: GM

Впрочем, ни для кого не секрет, что после того, как компания свернула на российском рынке продажи Opel и подчистила линейку Chevrolet, некоторые дилеры, в том числе и в ключевых регионах страны, включая Москву, тут же прекратили свое существование. Потребители, столкнувшиеся с необходимостью проведения планового ТО, были вынуждены ехать в другие центры — порой даже за сотни километров.

Теперь, как журналистов портала «АвтоВзгляд» заверили в представительстве, подобных проблем не возникнет. Что же касается возобновления продаж «Опель» и бюджетных моделей «Шевроле», то решение по этому поводу пока не принято.

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16 декабря 2016
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