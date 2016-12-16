Toyota займется выпуском бюджетных автомобилей

О географии продаж, равно как и о классе автомобилей, планируемых к выпуску, несложно догадаться из названия компании. Emerging Market Compact Car Company, созданная в результате слияния двух производителей, будет контролировать производство дешевых и компактных автомобилей под брендом Daihatsu. Официальный представитель Toyota подтвердил эту информацию, отметив также, что новые модели будут построены на глобальной платформе TNGA.

Предположительно продукция переосмысленного бренда Daihatsu будет ориентирована в первую очередь на азиатские рынки, в частности Индонезию и Тайланд, и в первое время вряд ли доберется до других развивающихся стран. «Целью новой сформированной единицы внутри компании является создание рабочих процессов на основе уже изученных методов и правил, а также налаживание производства конкурентоспособных автомобилей высокого качества по доступным ценам», — заявили представители Toyota.