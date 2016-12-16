У купе S-класса появилась новая версия

Чтобы увидеть интерьер особенного купе, по всей видимости придется дождаться автосалона в Детройте. По крайней мере, на официальном сайте фотографии салона не опубликованы. В то же время, производитель сообщает, что покупателям будет предложен широкий список опций. Так, кожаное рулевое колесо обзаведется гравировкой с названием модели, а в отделке могут использоваться различные сочетания металла, кожи и дерева, разумеется, с преобладанием черного цвета.

Исполнение Night Edition получат купе S400 4Matic, S500 и S500 4Matic. Базовая версия комплектуется V-образной «шестеркой» с двойным турбонаддувом мощностью 367 л.с., а на 500-е установят четырехлитровый мотор V8, развивающий 455 л.с. В России двухдверка S-class представлена в кузовах купе и кабриолет. Цены на закрытую версию начинаются от 7 100 000 рублей за S400 4Matic, базовый же S500 с мягким верхом оценивается в 9 750 000 рублей.