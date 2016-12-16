Volvo отзывает в России без малого 4000 автомобилей

Фото: Volvo
Накануне в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии поступила информация об отзыве 3762 автомобилей Volvo, проданных официальными российскими дилерами.

Олег Лозовой

Отзыв коснется автомобилей V40, V40 Сross Country, V60, V70, S60 и S80, реализованных в период с 2011 по 2015 год. В качестве причин называются возможные отклонения в работе двигателя во время прогрева. В частности, при резком ускорении или повышенных нагрузках на мотор сразу после холодного пуска может произойти незначительная утечка охлаждающей жидкости или моторного масла.

Официальные дилеры уведомят владельцев автомобилей Volvo письменно или по телефону. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно. К сожалению, на момент публикации, официальный сайт Росстандарта еще не предоставил перечня VIN-кодов отзывных машин.

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16 декабря 2016
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