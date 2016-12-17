Как Subaru делает свои машины безопаснее

Специалисты японского Института по анализу аварийных ситуаций ITARDA выяснили, что лобовые столкновения автомобилей марки с установленной в них системой EyeSight случаются на 84% реже, нежели у «Субару», лишенных этой опции.

Стоит напомнить, что алгоритм действий EyeSight основан на обработке изображений с цветных трехмерных стереокамер — умные ассистенты в случае появления препятствия помогают водителю сбросить скорость вплоть до полной остановки, а также контролируют нахождение авто в пределах разметки. Вкупе с электроникой работает адаптивный круиз-контроль, способный удерживать дистанцию до впереди идущей машины.