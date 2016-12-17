Как Subaru делает свои машины безопаснее

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Японцы отрапортовали о продаже миллионного автомобиля Subaru с технологией EyeSight — первой в мире системой превентивной безопасности на основе стереокамер. Оснащенные ею машины попадали в ДТП на 61% реже, чем те, в которых подобный функционал отсутствует.

Вячеслав Василенко

Специалисты японского Института по анализу аварийных ситуаций ITARDA выяснили, что лобовые столкновения автомобилей марки с установленной в них системой EyeSight случаются на 84% реже, нежели у «Субару», лишенных этой опции.

Стоит напомнить, что алгоритм действий EyeSight основан на обработке изображений с цветных трехмерных стереокамер — умные ассистенты в случае появления препятствия помогают водителю сбросить скорость вплоть до полной остановки, а также контролируют нахождение авто в пределах разметки. Вкупе с электроникой работает адаптивный круиз-контроль, способный удерживать дистанцию до впереди идущей машины.

Фото: Subaru

Впрочем, подобными возможностями и даже куда более расширенными, включая полуавтономную систему управления, «автопарковщик» и электронный пилот для передвижений в пробках, уже давно могут похвастать транспортные средства европейских и американских производителей. Поэтому сверхгениальной «субаровскую» примочку отнюдь не назвать.

Более того: из-за неполадок в ее работе чуть больше года назад японцы были вынуждены отозвать около 72 000 своих машин. Как бы то ни было, эксперты Euro NCAP присвоили автомобилям Subaru за превентивную безопасность максимальные пятизвездочные оценки.

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17 декабря 2016
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