Продажи Lexus в России достигли рекордного уровня

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи премиальной марки выросли на 20%, а рыночная доля с 0,4% увеличилась до 1,7%. За 11 месяцев абсолютное лидерство в своих сегментах завоевали кроссоверы Lexus NX с показателем 6180 проданных машин, и Lexus RX, владельцами которого стали 7055 человек.

Успех бренда обусловлен действием привлекательных финансовых программ и увесистых скидок. Разумеется, не последнюю роль сыграло и отношение россиян к «тойотовским» машинам, считающих их эталоном надежности и качества.

Впрочем, с этим можно поспорить — безоговорочное лидерство по продажам запасных частей для легковых автомобилей в России принадлежит Toyota. Обладатели японских авто по состоянию на начало года потратили на их детали без малого 135 млрд. рублей.