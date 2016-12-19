KIA приготовила новинки для России

Ближайшей премьерой южнокорейского бренда стал Cerato, продажи которого в России уже начались. Как мы писали ранее, автомобиль получил новый дизайн экстерьера, а также ряд изменений в салоне и дополнительное оснащение, а именно систему мониторинга слепых зон, электронный помощник выезда с парковки задним ходом, а также функцию выбора режимов движения Drive Mode Select.

В первой половине 2017 года российские дилеры KIA также начнут принимать заказы на обновленный внедорожник Mohave и рестайлинговую версию компакта Soul, включая его заряженную версию Soul GT. Последняя будет оснащаться наддувной «четверкой» мощностью 204 л.с. Во втором полугодии ожидается появление следующего поколение популярного Rio. Более подробную информацию обо всех новинках производитель предоставит ближе к старту продаж.