Представлена спортивная версия BMW 5-й серии

Главная составляющая «горячей» версии новой «пятерки», вокруг которой построено все остальное — это, конечно же, мотор. Могучая V-образная «восьмерка» объемом 4,4 л оснащена фирменной системой TwinPower Turbo. Двигатель обеспечивает максимальный момент в 650 Нм, доступный уже при 1800 об/мин, а на максимальную мощность, равную 462 л.с., выходит при 5500 об/мин. При этом заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле составляет 8,9 л/100 км. На разгон с места до 100 км/ч уходит ровно 4 секунды, а максимальная скорость ограничена электронным «ошейником» на отметке 250 км/ч.
Момент от двигателя передается на восьмиступенчатый «автомат» Steptronic, и далее распределяется между всеми четырьмя ведущими колесами с традиционным приоритетом в пользу задней оси. М550i xDrive уже в базе комплектуется увеличенными тормозными механизмами и 19-дюймовым колесами из каталога M Performance. За доплату клиенты получат возможность установить 20-дюймовые диски. Также в качестве опции для машины предлагается адаптивная М-подвеска, уменьшающая клиренс на 10 мм, и другое оборудование.
Внешне «заряженную» версию «пятерки» отличает аэродинамический М-пакет, включающий в себя спойлер на крышке багажника, накладки на зеркала, увеличенные воздухозаборники, боковые воздуховоды, а также патрубки спортивной выпускной системы черного хрома.
Напомним, новое поколение 5-й серии дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью этого года. Мировые продажи новинки должны стартовать в феврале, а уже в марте машина появится у российских дилеров. Заказы на версию М550i xDrive предположительно начнут принимать ближе ко второй половине 2017 года.