Представлена спортивная версия BMW 5-й серии

Момент от двигателя передается на восьмиступенчатый «автомат» Steptronic, и далее распределяется между всеми четырьмя ведущими колесами с традиционным приоритетом в пользу задней оси. М550i xDrive уже в базе комплектуется увеличенными тормозными механизмами и 19-дюймовым колесами из каталога M Performance. За доплату клиенты получат возможность установить 20-дюймовые диски. Также в качестве опции для машины предлагается адаптивная М-подвеска, уменьшающая клиренс на 10 мм, и другое оборудование.

Внешне «заряженную» версию «пятерки» отличает аэродинамический М-пакет, включающий в себя спойлер на крышке багажника, накладки на зеркала, увеличенные воздухозаборники, боковые воздуховоды, а также патрубки спортивной выпускной системы черного хрома.

Напомним, новое поколение 5-й серии дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью этого года. Мировые продажи новинки должны стартовать в феврале, а уже в марте машина появится у российских дилеров. Заказы на версию М550i xDrive предположительно начнут принимать ближе ко второй половине 2017 года.