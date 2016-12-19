Volkswagen Arteon: новые подробности

Судя по имеющимся фотографиям, во внешности автомобиля действительно заметны некоторые черты выставочного Sport Coupe Concept GTE, впервые показанного широкой публике на женевских смотринах в 2015 году — например, широкая решетка радиатора, плавно переходящая в раздельную светодиодную оптику. Однако рассмотреть все детали внешности новинки пока не представляется возможным из-за камуфляжа.

Volkswagen Arteon станет значительно крупнее нынешнего СС и займет место флагмана в модельном ряду марки. По некоторым данным длина новинки составит 4870 мм, что теоретически может может привлечь внимание покупателей сразу двух классов — D и E. Машина обеспечит сопоставимый с основными конкурентами уровень оснащения, уверены эксперты.

Что касается двигателей, то на автомобиле скорее всего будут установлены хорошо знакомые по другим моделям бренда наддувные «четверки» объемом 1,8 и 2,0 л, рабоатющие на бензине или дизеле. Так, автомобиль на фото оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. В качестве трансмиссии машина получит «роботы» DSG нового поколения.