Автомобили Volkswagen перестали пользоваться спросом в России

Так, сообщают представители концерна, его продажи за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 4,8%. В абсолютных цифрах за этот период реализовано 150 300 авто, а с января по ноябрь 2015-го — 157 900 машин.

Любопытно при этом, что и в ноябре нынешнего года, когда общие продажи новых машин в России чуть выросли по сравнению с ноябрем-2015, VW просел, продав на 500 транспортных средств меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (15 100 против 15 600). И если учесть, что объемы продаж брендов первой десятки весь минувший год колебались в РФ в пределах 3%, то без малого 5-процентный спад у этого гранда мирового автопрома можно назвать провалом.

Хотя сама компания, понятное дело, объясняет это «напряженной экономической ситуацией в России». Что, впрочем, соответствует действительности если учесть, что мировые продажи концерна выросли за указанный период почти на 8%, составив 899 400 автомобилей.

Напомним, что собственно VW представлен в РФ 15-ю моделями, из которых три (Polo в вариациях Sedan и GT, Tiguan и Jetta) собираются у нас. Если же говорить о других «ваговских» брендах, чье производство налажено в России, то это Skoda с моделями Rapid, Yeti и Octavia.