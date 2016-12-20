АВТОВАЗ создаст принципиально новую модель

По его словам, для реализации проекта АВТОВАЗ начал набор специалистов — первые 250 инженеров поступят на работу в конструкторское бюро завода в самое ближайшее время. Задачей новой команды станет разработка машин, кардинально отличающихся от тех, что тольяттинцы делают в настоящее время.

Иными словами, волжане готовят бомбу. Вот только когда она рванет и что собой представляет — остается загадкой. Да и темпы, с которыми отечественный автогигант развивает свою линейку, не дают оснований рассчитывать на быстрое появление новых моделей. К тому же не совсем понятно, чем АВТОВАЗу не угодила нынешняя команда итээров, и какова их дальнейшая судьба. Как и не ясно, откуда придут на предприятие новобранцы и почему именно на них делается ставка.

К сожалению, представители АВТОВАЗА пока не комментируют заявление регионального политика.