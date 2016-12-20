Chevrolet Cobalt может вернуться в Россию

Обновленная машина похорошела во всех смыслах. Особой коррекции подверглась внешность модели: полностью изменилась передняя и задняя оптика, появились новые бамперы и решетка радиатора. Короче говоря, экстерьер компактного седана был приведен в соответствие с корпоративным стилем.

А вот новые двигатели до нас, скорее всего, не доедут. Вместо рядных «четверок» объемом 1,4 и 1,8 л, представленных на южноамериканском рынке, в Узбекистане будут устанавливать 1,5-литровый агрегат мощностью 106 л.с. Покупатели смогут выбрать между пятиступенчатой механикой" или шестидиапазонным «автоматом».

По некоторым данным в Узбекистане обновленная модель будет продаваться под именем Cobalt. Об экспансии модели на российский рынок пока ничего не известно, хотя такая возможность и не исключается.

Напомним, поставки дорестайлинговой версии в Россию под маркой Chevrolet прекратились в связи с тотальным сокращением линейки американского бренда на нашем рынке. Между тем, узбекское предприятие продолжает выпуск этой «четырехдверки» и ввозит ее в Россию под именем Ravon R4. Автомобиль с «механикой» оценивается как минимум в 499 000 рублей, доплата за «автомат» составит еще 100 тысяч.