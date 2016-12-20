Из «Патриота» сделали полбуханки

Передняя часть автомобиля в точности скопирована с обновленного Patriot. Коммерческий внедорожник получил те же фары головного света, решетку радиатора и передний бампер. Но сразу после передних дверей сходство между машинами по понятным причинам заканчивается. Но зато начинается сходство — уже в задней части — с бортовым УАЗ-452, известным в народе как «Буханка».

Кабина Cargo получила те же обновления, что и в «Патриоте» — диван опять-таки не в счет. Руль, приборная панель, центральная консоль — все теперь как у флагмана. Единственное различие, которое бросается в глаза — это рычаги раздаточной коробки вместо вращающейся шайбы выбора режимов работы трансмиссии.