Из «Патриота» сделали полбуханки

Фото: UAZ
«Коммерческая модель нового поколения» — именно так новый автомобиль окрестили на Ульяновском заводе — собран на базе «Патриота». Вслед за флагманским внедорожником от UAZ бортовая машина также подверглась плановому рестайлингу и подорожала на 30 000 рублей.

Олег Лозовой

Передняя часть автомобиля в точности скопирована с обновленного Patriot. Коммерческий внедорожник получил те же фары головного света, решетку радиатора и передний бампер. Но сразу после передних дверей сходство между машинами по понятным причинам заканчивается. Но зато начинается сходство — уже в задней части — с бортовым УАЗ-452, известным в народе как «Буханка».

Кабина Cargo получила те же обновления, что и в «Патриоте» — диван опять-таки не в счет. Руль, приборная панель, центральная консоль — все теперь как у флагмана. Единственное различие, которое бросается в глаза — это рычаги раздаточной коробки вместо вращающейся шайбы выбора режимов работы трансмиссии.

Фото: UAZ

Топливный бак также один, на 68 л, а не два раздельных как на дорестайлинговой машине, совокупной емкостью 72 л. Заливная горловина расположена под грузовой платформой. Кстати, последнюю моожно заказать в трех вариантах: жесткие борта с тентом, закрытый кузов для продуктов или для промтоваров.

Цена грузовичка без учета скидок и специальных предложений начинается от 759 000 рублей за комплектацию «Стандарт». Такой автомобиль оснащен подушкой безопасности водителя, регулировкой руля по вылету и углу наклона, светодиодными ходовыми огнями и электрическими стеклоподъемниками. За «Комфорт» придется выложить 819 000 рублей — в нее входят ABS и EBD, кондиционер, аудиосистема и противотуманные фары.

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20 декабря 2016
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