Объявлены рублевые цены на самый мощный Lamborghini Aventador

Что касается двигателя, то здесь инженеры проекта сохранили верность себе и остановили выбор на классическом атмосфернике V12 объемом 6,5 л. Благодаря доработке впускной системы мощность двигателя удалось поднять на 40 л.с. до 740 «лошалок». Крутящий момент остался неизменным — 690 Нм. Заменили и выпускную систему — новая весит на 20% меньше предыдущей. Разгон до 100 км/ч по прежнему занимает 2,9 с, а максимальная скорость Aventador S составляет 350 км/ч.

Функция выбора режимов движения помимо уже известных вариантов — трек, спорт и улица — получила режим Ego, позволяющий настраивать работу двигателя, коробки передач и подвески независимо друг от друга. Как уже было сказано, существенно изменилась и аэродинамика суперкара. Несмотря на привычный облик модели, Aventador S обладает увеличенной на 130% прижимной силой на передней оси, и на 50% — на задней.