Самые опасные немецкие автомобили на российском рынке

Не стали исключением и машины немецкого производства, чьих владельцев регулярно приглашают в технические центры для устранения той или иной выявленной неполадки. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил недавние отзывы «германцев», эксплуатировать которые в последнее время становится все страшнее.
BMW ПРОТИВ ДЕТЕЙ
Недавно баварцы объявили о начале сервисной акции, затронувшей свыше 33 000 кроссоверов BMW X3 (F25) и BMW X4 (F26), реализованных с августа 2010-го по май 2016 года. Причиной отзыва послужила недостаточная прочность скоб Isofix для фиксации детских кресел на задних сиденьях в авто. Как выяснилось, из-за повышенных нагрузок крепежи могут разомкнуться, что грозит ребенку самыми плачевным последствиями. Дабы не произошло трагедии, производитель — до устранения неисправности — рекомендует пристегивать детей стационарными ремнями безопасности. Только вряд ли вас поймет и пощадит остановивший машину сотрудник ГИБДД, который за неправильную перевозку ребенка с радостью выпишет штраф.
ДЫМЯЩИЙСЯ OPEL
Узнав о том, что любимый «немец» попахивает гарью и дымит, у рекламирующей его Клаудии Шиффер, наверное, разгладились бы морщины и без дополнительных уколов ботокса. Владельцы кроссоверов Opel Mokka, проданных с апреля по сентябрь 2013 года, приглашаются на сервис для устранения неполадки в работе отопителя, чья электропроводка в случае перегрева может задымиться и — не дай Бог — загореться. Под отзыв на российском рынке попали 122 автомобиля, на которых в соответствии с требованиями п. 3 и 6 Приложения № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) специалисты технических центров заменят в нагревательном элементе вспомогательного отопителя пресловутую электропроводку.
У AUDI СНОСИТ КРЫШУ
А как вам понравится отклеивающийся от рамки панорамной крыши люк и не абы где, а в представительском седане Audi A8? Обладателям 158 автомобилей, купленных с 2007 по 2008 годы, стоит побыстрее заехать в технический центр, пока салон не покрылся мхом и грязью от возможного проникновения влаги и пыли. Хорошо, что производитель хотя бы не пугает тем, что в один прекрасный момент крыша попросту рухнет на седоков.
АДСКИЙ КОКТЕЙЛЬ MERCEDES-BENZ
Вот, где по-настоящему проявляется фирменный лозунг компании — «Лучшее или ничего». Да, ничего хорошего нет в том, что 67 кроссоверов Mercedes-Benz GLC, проданных нашими дилерами с июля по сентябрь 2015 года, оснащены бракованным жгутом электропроводки внутри рулевой колонки. Он, если перетрется, грозит сбоем работы АКП, системы курсовой устойчивости и усилителя руля. В отдельных случаях есть вероятность самопроизвольного срабатывания подушки безопасности водителя.
Не менее критичной неисправностью отметились 32 кроссовера Mercedes-Benz M-Klasse, нашедшие своих владельцев с июня по ноябрь 2015 года. На подлежащих отзыву авто крепеж ремней безопасности для задних пассажиров изготовлен с нарушением технических норм, и в случае ДТП неправильно закрученный болт может привести к тому, что ремень попросту оторвется.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ В… VOLKSWAGEN
Более 44 000 кроссоверов Volkswagen Touareg, сошедших с конвейера в период с 2010-го по 2016 год, рискуют поставить рекорд по длине тормозного пути. Оказывается, что в один прекрасный момент педаль тормоза может заклинить, и автомобиль самопроизвольно остановится прямо на ходу. Причина кроется в возможном ослаблении фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Если успеете добраться до техцентра, его проверят и отрегулируют. Только не говорите, что вы не успели.