Самые опасные немецкие автомобили на российском рынке

АДСКИЙ КОКТЕЙЛЬ MERCEDES-BENZ

Вот, где по-настоящему проявляется фирменный лозунг компании — «Лучшее или ничего». Да, ничего хорошего нет в том, что 67 кроссоверов Mercedes-Benz GLC, проданных нашими дилерами с июля по сентябрь 2015 года, оснащены бракованным жгутом электропроводки внутри рулевой колонки. Он, если перетрется, грозит сбоем работы АКП, системы курсовой устойчивости и усилителя руля. В отдельных случаях есть вероятность самопроизвольного срабатывания подушки безопасности водителя.

Не менее критичной неисправностью отметились 32 кроссовера Mercedes-Benz M-Klasse, нашедшие своих владельцев с июня по ноябрь 2015 года. На подлежащих отзыву авто крепеж ремней безопасности для задних пассажиров изготовлен с нарушением технических норм, и в случае ДТП неправильно закрученный болт может привести к тому, что ремень попросту оторвется.