KIA представила тизер самой быстрой модели GT

Ранее компания KIA уже публиковала видео о своей новой разработке. Сначала это был круг по Нордшляйфе, где автомобиль разогнался до 244 км/ч. А затем был выпущен и ролик с домашнего полигона компании, на котором демонстрируется время разгона до 100 км/ч за 5,1 с. Сама машина промелькнула только лишь на редких шпионских кадрах, да на фантазийных скетчах дизайнеров.

Новый ролик по-прежнему сохраняет интригу относительно облика автомобиля, но уже дает некоторое представление об очертаниях и форме. Собственно, само видео так и называется — «Силуэт». Судя по увиденному за эти полминуты, можно констатировать, что машина будет иметь кузов лифтбек. Также в тизере засветились и различные элементы эктерьера. Например, передняя и задняя оптика на светодиодах, сдвоенные патрубки выпускной системы, диски оригинального дизайна. Премьера новинки от KIA запланирована на 8 января 2017 года.