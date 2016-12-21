Начался прием заказов на спортивную версию Volvo S90 R-Design

Визуально отличить S90 R-Design от любой другой версии шведского бизнес-седана не составит труда. Пакет дополнений для экстерьера включает в себя иное оформление переднего и заднего бамперов с черными вставками, более агрессивную решетку радиатора, а также диски оригинального дизайна.

Не обойден стороной и салон. Для S90 R-Design подобраны особые варианты отделки, специальные педали и коврики, спортивные передние сиденья, оригинальное рулевое колесо и стильная подсветка.

Базовая версия оснащается 249-сильным бензиновым мотором и передним приводом. Такая машина стоит 3 046 000 рублей. Полноприводный вариант D5 с двухлитровым турбодизелем, развивающим 235 л.с., оценивается в 3 504 000 целковых. Самый дорогой S90 R-Design обладает 320-сильным бензиновым мотором и полноприводной трансмиссией. За него дилеры просят минимум 3 744 000 рублей.