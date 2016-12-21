В ноябре производство машин в Санкт-Петербурге выросло на 8%

Статистика производства машин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь-ноябрь 2016-го года свидетельствует о выпуске 256 400 легковушек. Это на 8% меньше, чем годом ранее.

Заметим, что в августе и ноябре питерский автопром демонстрировал пики производства — на 14% и 2% соответственно превышая аналогичные показатели года 2015-го. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей сократилась.

Напомним также, что на данный момент в Санкт-Петербурге выпускают четверть всех производимых в России легковых машин.