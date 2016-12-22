Компания Kia показала первые изображения нового Picanto

Облик будущей малолитражки с азиатской дотошностью воспроизводит основные тренды других новинок от KIA — решетка радиатора в стиле «Нос тигра», раскосые светодиодные фары, агрессивные бамперы спереди и сзади. От экстерьера предшественника новая машина взяла по минимуму. По словам представителей KIA, новый Picanto сохранит прежние габариты и останется таким же удобным для эксплуатации в черте города.
Южнокорейский автопроизводитель опубликовал первые изображения нового KIA Picanto. Премьера третьего поколения модели ожидается в первом полугодии 2017 года.
Корейцы рассказывают о больших возможностях по индивидуализации автомобиля как снаружи, так и внутри. Тем самым они как бы намекают, что целевая аудитория модели не поменяется и будет состоять в основном из молодежи. Салон Picanto станет более комфортабельным, с улучшенными материалами отделки. Более детальную информацию производитель представит ближе к премьере.
Напомним, рестайлинговая версия второго поколения KIA Picanto продается в России в пяти различных комплектациях. На машину устанавливаются бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,2 л мощностью 69 и 85 л.с. соответственно. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат». Базовая цена — 539 900 рублей.
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