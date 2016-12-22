Седан Volkswagen Polo получил новые опции

Начать в российском представительстве Volkswagen решили с цветовой гаммы. Теперь для седана в комплектациях Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline предлагается дополнительный оттенок — металлик Copper Orange. Центральный подлокотник спереди входит в базовое оснащение спецверсии Polo GT, в качестве опции для топовой комплектации Highline доступны 16-дюймовые диски Portago и черные корпуса зеркал заднего вида. Что еще? Черная крыша! Она появляется в пакете «Дизайн» для версий Highline и GT в сочетании с белым, красным, коричневым, бежевым, серебристым и серым цветами.

Напомним, седаны Volkswagen Polo собираются на российском предприятии — в Калуге. За 11 месяцев 2016 года в России было продано 43 390 таких машин. На автомобили устанавливаются 1,6-литровые атмосферные «четверки» мощностью 90 и 110 л.с., а также турбомотор объемом 1,4 л, выдающий 125 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» или «автомат», а также семиступенчатый «робот».