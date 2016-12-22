У Volkswagen Jetta обновились комплектации

Первые две комплектации — Conceptline и Trendline, — теперь оснащаются передними боковыми подушками безопасности, шторками безопасности, а также полноразмерным стальным запасным колесом. Помимо этого комплектация Conceptline по умолчанию будет включать в себя обогрев передних сидений, а в Trendline добавлена система бесключевого доступа в салон. В комплектациях Trendline и Comfortline изменились декоративные вставки в салоне. Версия Comfortline, равно как и топовая Highline, будет оснащена аудиосистемой с восемью динамиками вместо четырех и светодиодными дневными ходовыми огнями.

Напомним, Volkswagen Jetta производится на российском заводе компании в Нижнем Новгороде. На автомобили устанавливаются 1,6-литровые «атмосферники», мощностью 85 и 105 л.с., а также турбомотор объемом 1,4 л, в зависимости от степени форсировки выдающий 122 или 150 сил. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» или «автомат», а также семиступенчатая роботизированная трансмиссия.