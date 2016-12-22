Volkswagen покажет в Детройте свой новый электрический минивэн

Ожидается, что немцы привезут на моторшоу в Детройтске прототип своего первого полностью «зеленого» минивэна. О концепте известно только то, что он построен на новой «электрической» модульной платформе компании — MEB.

Прототип получит два электродвигателя, полный привод, «многофункциональный трансформируемый интерьер» и систему автономного управления. Считается, что электрические концепт-кар — дальнейшее развитие проекта Budd-e, прототипа электрического грузового фунгончика, представленного в январе 2016 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Концерн именует новинку «моделью Microbus 21-го века». Электрический минивэн станет вторым представителем будущего семейства электрических машин марки — после представленного на Парижском автосалоне в сентябре 2016 концепт-кара хэтчбека I.D.