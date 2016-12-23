АВТОВАЗ готовит к выпуску 16 новинок

В будущем году на рынке ожидаются очередные вариации на тему жестко конкурирующей с корейскими бюджетниками LADA Vesta — появится модификация в кузове универсал и псевдовнедорожная кросс-версия. Планы по выпуску других новинок будут окончательно определены только к концу следующего года.

— В ближайшие девять лет мы собираемся провести восемь рестайлингов и выпустить восемь совершенно новых автомобилей, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Волжского автозавода.

По нашим данным, в числе первых авто, которые подвергнутся фейслифтингу, станут LADA Kalina и Granta. Обе машины получат фирменный «искобразный» стиль новой дизайнерской концепции АВТОВАЗа. Далее обновления затронут универсал Largus и морально устаревшую LADA 4×4.

Среди прочих новинок ожидается появление полноприводной версии высокого хетчбэка XRAY, а также абсолютно новая модель, над чьей разработкой трудится отдельная команда инженеров. Правда, все подробности об авто волжане пока тщательно скрывают. Похоже, представителям Hyundai и KIA, правящим бал в бюджетном сегменте, стоит запастись валерьянкой.