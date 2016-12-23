Mercedes-Benz A-класса может получить четырехдверную версию

Секундочку, так у Mercedes-Benz уже есть компактная четырехдверка CLA? Так то оно так, но будущий седан А-класса будет крупнее и к тому же оседлает платформу MFA второго поколения. Это позволит выпускать машину с двумя вариантами колесной базы: удлиненную для Китая, и стандартную для всех остальных рынков. Официальной информации о новинке пока нет, однако некоторые источники утверждают, что седан A-класса появится в продаже до конца 2018 года — вместе с четвертым поколением хетчбэка той же модели.

Предположительно, в качестве силовых агрегатов на машине будут использоваться наддувные двухлитровые бензиновые или дизельные двигатели. Не исключено появление версий с более компактными моторами производства Renault-Nissan объемом 1,5 и 1,6 л. «Горячая» версия скорее всего тоже появится. А если так, то седан AMG A45 получит рядную четверку с наддувом мощностью 400 л.с.