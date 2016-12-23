Mercedes-Benz A-класса может получить четырехдверную версию

Фото: Mercedes-Benz
Похоже, что в Штутгарте решили продолжать множить количество своих моделей и модификаций, учитывая при этом опыт прямых конкурентов. Так, помимо знакомого нам хетчбэка A-класса на свет вскоре может появиться и седан, который должен стать серьезным соперником как для Audi A3 sedan, так и для новой версии BMW 1-series.

Олег Лозовой

Секундочку, так у Mercedes-Benz уже есть компактная четырехдверка CLA? Так то оно так, но будущий седан А-класса будет крупнее и к тому же оседлает платформу MFA второго поколения. Это позволит выпускать машину с двумя вариантами колесной базы: удлиненную для Китая, и стандартную для всех остальных рынков. Официальной информации о новинке пока нет, однако некоторые источники утверждают, что седан A-класса появится в продаже до конца 2018 года — вместе с четвертым поколением хетчбэка той же модели.

Предположительно, в качестве силовых агрегатов на машине будут использоваться наддувные двухлитровые бензиновые или дизельные двигатели. Не исключено появление версий с более компактными моторами производства Renault-Nissan объемом 1,5 и 1,6 л. «Горячая» версия скорее всего тоже появится. А если так, то седан AMG A45 получит рядную четверку с наддувом мощностью 400 л.с.

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23 декабря 2016
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