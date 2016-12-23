Стартовали продажи обновленного Volkswagen Golf

В эту сумму оценивается автомобиль с базовым 85-сильным турбомотором и механической коробкой передач. Подробнее о новинке «АвтоВзгляд» уже рассказывал (можно прочитать тут).

Что касается «раскочегаренного» Golf R, то хетчбэк с установленным под капотом 2-литровым двигателем мощностью 310 сил, агрегатированным «механикой», выудит из кошелька покупателя не менее 40 675 в европейской валюте. «Заряженный» универсал выйдет на 4000 дороже.

Стоит добавить, что обновленный хетч способен выдавать свою первую сотку с места за 4,6 секунды.