Volkswagen Passat в России получил дизельный двигатель

Российские покупатели теперь могут приобрести Passat с рядной турбочетверкой объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. Этот мотор появляется в комплектациях Comfortline и Highline по цене от 1 710 000 рублей для седана и 2 090 000 рублей для универсала. Дизельные версии оснащаются исключительно шестиступенчатым «роботом» DSG.

Седан Passat с мотором 2.0 TDI разгоняется до 100 км/ч за 8,7 с, а универсал берет ту же планку на две десятых медленнее — за 8,9 с. Заявленный расход топлива новых версий составляет 4,6 и 4,8 л в смешанном цикле.

Напомним, восьмое поколение Volkswagen Passat продается в России в четырех различных комплектациях. На выбор теперь доступны три бензиновых и один дизельный двигатель в сочетании с шести- или семиступенчатыми трансмиссиями.