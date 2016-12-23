Volkswagen в России отзывает 74 «каблучка» Caddy

Фото: Volkswagen
Отзывная программа коснется 74 автомобилей Volkswagen Caddy, реализованных официальными дилерами в течение 2016 года.

Олег Лозовой

Информация о проведении добровольного отзыва поступила в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Причиной отзывных акции послужило возможное нарушение герметичности резьбовых соединений главного тормозного цилиндра.

Владельцы автомобилей Caddy с подозрением на дефект получат письменное уведомление от уполномоченных дилеров, осуществлявших продажу транспортного средства. Узнать о том, подпадает ли ваш автомобиль под отзывную программу, можно также и самому, ознакомившись с перечнем VIN-кодов на официальном сайте Росстандарта. Все работы по устранению неисправности будут произведены бесплатно.

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23 декабря 2016
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