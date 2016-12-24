Обновленный BMW i8 получит более мощный двигатель

Начать с мотора — раскочегаренный до невероятной 231 силы полуторалитровый трехцилиндровый бензиновый двигатель вряд ли имеет большой ресурс дальнейшей модернизации. Действительно, по информации портала Bmwblog баварские конструкторы вроде бы обещают прибавить какие-то 15 «лошадок», и такая малость никоим образом не сможет отразиться на динамике автомобиля. Единственный эффект, которого можно ожидать от подобного апргейда — еще большее сокращение ходового ресурса силового агрегата.

Далее сообщается, что специалисты работают и над аккумуляторными батареями спорткара. Правда, речь идет пока только об i3, который получит дополнительный запас хода примерно в 50%. Но даже если точно такой же «подарок» светит и будущим владельцам i8, то особой радости они от этого не получат. Сейчас при полной зарядке автомобиль может пройти исключительно на электротяге только 37 км. Хорошо, рестайлинговая версия будет способна преодолеть 55 км — велика ли разница?

Впрочем, подобные конструкторские потуги совершенно не умаляют достоинств спорткара, к которым, несомненно, относятся и эффектный внешний вид, и потрясающая динамика и замечательные ходовые качества.