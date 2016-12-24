Volkswagen Beetle уходит с российского рынка

Впрочем, легендарным считается вовсе не нынешний модный и дорогой хетч, а его предшественник, который выпускался до 2003 года. Вот тот действительно был народным недорогим средством передвижения и разошелся тиражом в 21 529 464 экземпляров.

Автомобиль, покидающий российский рынок, сохранил от настоящего Käfer только лишь общие очертания кузова, но отличался достаточно высокой ценой при в целом скромной внутренней отделке. Неудивительно, что спросом в России он не пользовался. Поэтому решение о прекращении его продаж выглядит совершенно разумным.

В последнее время у нас продавались машины с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 1,4 литра мощностью от 105 до 210 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая, а также шести- и стемиступенчатые «роботы» DSG.