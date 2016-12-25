Скачок цен на автомобили в начале 2017 года все-таки будет

Посему ссылки на то, что не нужно бояться скачка цен, так как повышение будет плавным, что часть автопроизводителей повысит цены не на весь модельный ряд, а только лишь на конкретные модели — все только лишь подчеркивает тот непреложный факт, что машины таки подорожают, причем не меньше, чем в другие годы. Конечно, представительства и дилеры попытаются играть скидками, которые дадут покупателю возможность привыкнуть к новым прайсам — но это также не открытие, а обычная рутинная я бы сказал практика.

Противореча самим себе, исследователи авторынка сами же перечисляют контраргументы. Во-первых, производители будут повышать цены вслед за конкурентами, а как минимум один-то смельчак их поднимет обязательно — взять, к примеру, Cadillac или Chevrolet. Во-вторых, из-за традиционного падения спроса в январе автопроизводители могут решить, что лучше продавать меньше, но дороже. В третьих, с начала кризиса курс рубля упал в два раза к основным валютам, а цены на автомобили выросли только на 30−40%. Неужели продавцы оставят мысль догнать «деревянный» ради своих прибылей?

И все-таки, может случиться такое, что цены останутся неизменными? Может, конечно. Однако чтобы с уверенностью об этом говорить, необходимо обладать инсайдерской информацией по меньшей мере от нескольких ведущих автомобилестроителей. Но в данный момент это никак невозможно — ее никто не кому не раскроет, чтобы не подрывать заранее свои позиции.