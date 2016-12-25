Скачок цен на автомобили в начале 2017 года все-таки будет

Мне, как человеку, которому по роду деятельности небезразличен авторынок собственной страны, невыразимо приятно слушать подобные волхования. Жизнь начинает играть новыми красками, улучшается аппетит. Однако при всем своем уважении к экспертным мнениям я не могу расценивать эти прогнозы иначе, чем утешительный новогодний тост для тех, кто свято верует в то, что ситуация в конце концов как-нибудь исправится сама по себе, безотносительно внешних факторов.
Всю свою жизнь, проведенную на российском рынке, автобренды в начале года неукоснительно повышали цены. Это случалось в январе ли, в феврале ли — но происходило всегда, согласно установленному кем-то негласному ритуалу. Странно было бы предполагать, что 2017-й окажется по какой-то неизвестной причине исключением. И заметьте — переписывание прайсов как правило было ползучим, без головокружительных скачков. Даже в самые кризисные периоды редкая птица осмеливалась задрать стоимость своей продукции одним махом процентов эдак на 10−15.