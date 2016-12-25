Скачок цен на автомобили в начале 2017 года все-таки будет

Фото: www.smmt.co.uk
Некоторые эксперты в декабре неожиданно пали жертвами опасной болезни — недетерминированного оптимизма. Они заявляют, что не предвидят резкого скачка цен на автомобили в России в начале 2017 года, что преподносится как несомненно благая весть, чуть ли не как конец кризиса.

Эдуард Раскин

Мне, как человеку, которому по роду деятельности небезразличен авторынок собственной страны, невыразимо приятно слушать подобные волхования. Жизнь начинает играть новыми красками, улучшается аппетит. Однако при всем своем уважении к экспертным мнениям я не могу расценивать эти прогнозы иначе, чем утешительный новогодний тост для тех, кто свято верует в то, что ситуация в конце концов как-нибудь исправится сама по себе, безотносительно внешних факторов.

Всю свою жизнь, проведенную на российском рынке, автобренды в начале года неукоснительно повышали цены. Это случалось в январе ли, в феврале ли — но происходило всегда, согласно установленному кем-то негласному ритуалу. Странно было бы предполагать, что 2017-й окажется по какой-то неизвестной причине исключением. И заметьте — переписывание прайсов как правило было ползучим, без головокружительных скачков. Даже в самые кризисные периоды редкая птица осмеливалась задрать стоимость своей продукции одним махом процентов эдак на 10−15.

Фото: static1.businessinsider.com

Посему ссылки на то, что не нужно бояться скачка цен, так как повышение будет плавным, что часть автопроизводителей повысит цены не на весь модельный ряд, а только лишь на конкретные модели — все только лишь подчеркивает тот непреложный факт, что машины таки подорожают, причем не меньше, чем в другие годы. Конечно, представительства и дилеры попытаются играть скидками, которые дадут покупателю возможность привыкнуть к новым прайсам — но это также не открытие, а обычная рутинная я бы сказал практика.

Противореча самим себе, исследователи авторынка сами же перечисляют контраргументы. Во-первых, производители будут повышать цены вслед за конкурентами, а как минимум один-то смельчак их поднимет обязательно — взять, к примеру, Cadillac или Chevrolet. Во-вторых, из-за традиционного падения спроса в январе автопроизводители могут решить, что лучше продавать меньше, но дороже. В третьих, с начала кризиса курс рубля упал в два раза к основным валютам, а цены на автомобили выросли только на 30−40%. Неужели продавцы оставят мысль догнать «деревянный» ради своих прибылей?

И все-таки, может случиться такое, что цены останутся неизменными? Может, конечно. Однако чтобы с уверенностью об этом говорить, необходимо обладать инсайдерской информацией по меньшей мере от нескольких ведущих автомобилестроителей. Но в данный момент это никак невозможно — ее никто не кому не раскроет, чтобы не подрывать заранее свои позиции.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы
25 декабря 2016
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