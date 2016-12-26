Volvo отзывает в России новое поколение XC90

Возможная неисправность только на первый взгляд может показаться пустяковой. На самом же деле даже сами специалисты «Вольво» не скрывают серьезной озабоченности. Дело в том, что этот шланг отводит из автомобиля конденсата, образующегося в установке кондиционирования воздуха. И если он перестанет справляться со своими обязанностями, влага начнет проникать в салон. В итоге возникнут проблемы с должным кондиционированием воздуха, в том числе будут вечно запотевать стекла, что не лучшим образом скажется на безопасности езды. Кроме того, предупреждают представители марки, неполадка может со временем сказаться на работе других электрических систем автомобиля. Правда, в этом случае машина предупредит владельца о проблемах различными предупреждающими сообщениями на бортовом компьютере.

Любопытно, но пока на сайте «Росстандарта» никакой информации о проведении компанией так называемого добровольного отзыва Volvo XC90 из-за описанной проблемы нет.

Между тем, в 2015 году марка уже отзывала в России 679 «девяностых». Первый раз из-за проблем с так называемыми надувными занавесками на третьем ряду сидений. А второй — из-за возможной неисправности электропроводки системы защиты от бокового удара. Кроме того, в начале декабря 2016 года под сервисную акцию попало около 4000 авто моделей V40, V40 Сross Country, V60, V70, S60 и S80, реализованных в период с 2011 по 2015 год.