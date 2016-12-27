АВТОВАЗ не будет выпускать газовую модификацию LADA 4×4

carstuckgirls.com
Информация о том, что нестареющий тольяттинский внедорожник LADA 4×4 научился ездить на метане, оказалась уткой. Вроде бы неплохую идею помочь владельцам «Нивы» сэкономить на горючке, АВТОВАЗ признал утопической, ибо заправлять такую машину попросту негде.

Вячеслав Василенко

Даже несмотря на то, что «Газпром» объявил о намерении построить в следующем году свыше 50 газовых АЗС, а к 2020 году довести их количество до 500, заправочная инфраструктура в нашей стране и после этого останется не шибко развитой, а инициатива нефтянников в масштабах страны окажется не более, чем каплей в море.

Впрочем, как передает «Лада Клуб», это не мешает АВТОВАЗу работать над очередным проектом CNG, в рамках которого заводчане ставят опыты над LADA 4x4. По информации источника, премьера битопливного внедорожника состоится в 2017 году.

Однако исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям ПАО АВТОВАЗ Сергей Ильинский в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» назвал эти сведения «очередными сказками очередных фантазеров».

Что, впрочем, вполне оправдано, ведь еще по опыту с LADA Vesta и LADA Largus CNG стало понятно, что разработка подобных моделей носит исключительно имиджевый характер. К тому же, вряд ли кредиторы и акционеры отечественного автогиганта оценят расходы предприятия на бесперспективные проекты.

Между тем, представители «Лада Клуб» уверены, что битопливному внедорожнику дан зеленый свет, и в подтверждение тому даже приводят технические данные машины. Согласно им, LADA 4×4 получит газовый резервуар объемом 90 литров, который позволит на одной заправке преодолевать расстояние свыше 1000 километров.

Дополнительный запас хода обеспечит бензобак — в движение машина приводится восьмиклапанным 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. Правда, на газе движок сможет развить не более 75 сил, а разгон автомобиля до сотни составит бесконечные 20 с лишним секунд.

Пока СМИ тиражируют новость о газовой модификации «Нивы», АВТОВАЗ официально подтвердил намерения выпустить до 2016 года восемь абсолютно новых моделей и восемь — рестайлинговых. Подробнее о планах производителя и грядущих новинках можно прочитать здесь.

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27 декабря 2016
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