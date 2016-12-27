АВТОВАЗ не будет выпускать газовую модификацию LADA 4×4

Даже несмотря на то, что «Газпром» объявил о намерении построить в следующем году свыше 50 газовых АЗС, а к 2020 году довести их количество до 500, заправочная инфраструктура в нашей стране и после этого останется не шибко развитой, а инициатива нефтянников в масштабах страны окажется не более, чем каплей в море.

Впрочем, как передает «Лада Клуб», это не мешает АВТОВАЗу работать над очередным проектом CNG, в рамках которого заводчане ставят опыты над LADA 4x4. По информации источника, премьера битопливного внедорожника состоится в 2017 году.

Однако исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям ПАО АВТОВАЗ Сергей Ильинский в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» назвал эти сведения «очередными сказками очередных фантазеров».

Что, впрочем, вполне оправдано, ведь еще по опыту с LADA Vesta и LADA Largus CNG стало понятно, что разработка подобных моделей носит исключительно имиджевый характер. К тому же, вряд ли кредиторы и акционеры отечественного автогиганта оценят расходы предприятия на бесперспективные проекты.