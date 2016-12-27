Cамые смешные названия автомобилей всех времен

Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые оригинальные и смешные имена, которые производители когда-либо присваивали своим машинам. Просьба убрать от экранов детей и беременных женщин.
Pagani Huayra
Мало кого интересует, что Huayra на индейском языке кечуа — это Бог ветра. Согласитесь, что куда больше эмоций вызывает фраза «ветер в харю — я в Huayra». Да-да, именно так наши острословы характеризуют итальянский суперкар.
KIA Cerato
Интересно, как отвечают на вопрос: «на чем ездишь» владельцы корейского седана? Неужели они пытаются обмануть не только собеседника, но и самого себя, заявляя, что рулят «сиротой»?
DATSUN ON-DO
А обладателям вазовско-японского «бюджетника» и вовсе не позавидуешь — сказать, что я катаюсь на «Ондоне» смелости хватит не каждому. Пожалуй, исключением окажутся лишь представительницы прекрасной половины.
Proton Perdana
Любопытно, не из-за названия ли автомобиль малазийского производства в нашей стране так и не появился? Хотя судя по обсуждениям в сети, пара-тройка счастливых или не очень обладателей этой машины в России все же найдется.
DAEWOO KALOS
Наверное, хозяева Aveo сейчас со спокойной душой перекрестились, ведь именно в него некогда трансформировалась корейская модель «Дэу Калос». Но стала ли она лучше под новым именем — большой вопрос.
Dodge Dart Swinger
Веселенькое название — ничего не скажешь. Да только будь ты хоть свингером, хоть кем-то другим, но если эта «тачка» — твоя, значит проблем с деньгами не наблюдается. Поди-попробуй найти за дешево «мускулистый» раритет 60-х годов выпуска.
TOYOTA OPA
О-па, о-па, что за чудо — универсал или минивэн? Впрочем, теперь это уже не важно, ведь до России японский автомобиль с приятным для нашего слуха названием так и не добрался. А зря — остряки бы оценили.
HAVAL H9
Мало того, что это жалкая китайская пародия на легендарный Toyota Land Cruiser Prado, так еще с несуразным для автомобиля названием. Как не ставь ты ударение, а лучше звучать Haval не станет. Как, в общем-то, и ездить.
VOLKSWAGEN PASSAT
Немцы сравнивают свою модель с ветром, но у российских потребителей «Пассат» воспринимается как глагол и вызывает совсем другие чувства. Хотя, конечно, статус народного автомобиля он утратил не поэтому, а из-за неоправданно взвинченного ценника.
Renault Kaptur
А вы знаете, почему для российского рынка французы поменяли в названии кроссовера первую буковку «С» на «К»? Скептики полагают, что решение связано с читаемой по-русски латиницей, которая превращает «каптюр» в «сартир». К слову сказать, маркетологи марки неоднократно на публике поднимали тему правильного произношения имени своей модели.
Nissan Qashqai
«Кашкай» среди многих наших соотечественников ассоциируется несколько с другим словом. Что, впрочем, совсем не мешает японскому кроссоверу активно продаваться на российском рынке. Повезло?