Автомобили

Автопром Cамые смешные названия автомобилей всех времен carstuckgirls.com

Для коммерческого успеха того или иного автомобиля громкое название играет совсем не последнюю роль. Только вот вряд ли вы объясните это маркетологам, чья креативность в ряде случаев бьет все рекорды не столько по остроумию, сколько по полному непониманию лингвистических нюансов страны, где планируются продажи той или иной модели. В итоге — и смех, и грех…