Cамые смешные названия автомобилей всех времен

carstuckgirls.com
Для коммерческого успеха того или иного автомобиля громкое название играет совсем не последнюю роль. Только вот вряд ли вы объясните это маркетологам, чья креативность в ряде случаев бьет все рекорды не столько по остроумию, сколько по полному непониманию лингвистических нюансов страны, где планируются продажи той или иной модели. В итоге — и смех, и грех…

Мирон Горин

Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые оригинальные и смешные имена, которые производители когда-либо присваивали своим машинам. Просьба убрать от экранов детей и беременных женщин.

Pagani Huayra

Мало кого интересует, что Huayra на индейском языке кечуа — это Бог ветра. Согласитесь, что куда больше эмоций вызывает фраза «ветер в харю — я в Huayra». Да-да, именно так наши острословы характеризуют итальянский суперкар.

KIA Cerato

Интересно, как отвечают на вопрос: «на чем ездишь» владельцы корейского седана? Неужели они пытаются обмануть не только собеседника, но и самого себя, заявляя, что рулят «сиротой»?

DATSUN ON-DO

А обладателям вазовско-японского «бюджетника» и вовсе не позавидуешь — сказать, что я катаюсь на «Ондоне» смелости хватит не каждому. Пожалуй, исключением окажутся лишь представительницы прекрасной половины.

Proton Perdana

Любопытно, не из-за названия ли автомобиль малазийского производства в нашей стране так и не появился? Хотя судя по обсуждениям в сети, пара-тройка счастливых или не очень обладателей этой машины в России все же найдется.

DAEWOO KALOS

Наверное, хозяева Aveo сейчас со спокойной душой перекрестились, ведь именно в него некогда трансформировалась корейская модель «Дэу Калос». Но стала ли она лучше под новым именем — большой вопрос.

Dodge Dart Swinger

Веселенькое название — ничего не скажешь. Да только будь ты хоть свингером, хоть кем-то другим, но если эта «тачка» — твоя, значит проблем с деньгами не наблюдается. Поди-попробуй найти за дешево «мускулистый» раритет 60-х годов выпуска.

TOYOTA OPA

О-па, о-па, что за чудо — универсал или минивэн? Впрочем, теперь это уже не важно, ведь до России японский автомобиль с приятным для нашего слуха названием так и не добрался. А зря — остряки бы оценили.

HAVAL H9

Мало того, что это жалкая китайская пародия на легендарный Toyota Land Cruiser Prado, так еще с несуразным для автомобиля названием. Как не ставь ты ударение, а лучше звучать Haval не станет. Как, в общем-то, и ездить.

VOLKSWAGEN PASSAT

Немцы сравнивают свою модель с ветром, но у российских потребителей «Пассат» воспринимается как глагол и вызывает совсем другие чувства. Хотя, конечно, статус народного автомобиля он утратил не поэтому, а из-за неоправданно взвинченного ценника.

Renault Kaptur

А вы знаете, почему для российского рынка французы поменяли в названии кроссовера первую буковку «С» на «К»? Скептики полагают, что решение связано с читаемой по-русски латиницей, которая превращает «каптюр» в «сартир». К слову сказать, маркетологи марки неоднократно на публике поднимали тему правильного произношения имени своей модели.

Nissan Qashqai

«Кашкай» среди многих наших соотечественников ассоциируется несколько с другим словом. Что, впрочем, совсем не мешает японскому кроссоверу активно продаваться на российском рынке. Повезло?

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2 января 2017
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