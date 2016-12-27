Для новой LADA 4×4 предлагают агрегаты от Renault Duster

Но, повторимся, официальной позиции АВТОВАЗа по поводу того, каким будет новый автомобиль пока, увы, нет. Однако не исключено, что это будет «паркетник», пусть и не лишенный полного привода. А что, ведь не жалуются на проходимость своего «железного коня» и проблемы с перегревом муфты владельцы Renault Duster.
Так почему бы и не использовать его платформу, узлы и агрегаты для строительства свежей генерации LADA 4×4? Во всяком случае, именно таким видит будущую «Ниву» выпускник Московского Политеха (МАМИ) Владимир Кошевой, посвятивший бюджетному вазовскому «проходимцу» свою дипломную работу.
Созданный им прототип новой LADA 4x4 в плане дизайна сохранил некоторое сходство с машиной 40-летней давности, но по части конструктива претерпел серьезные изменения. Во-первых, увеличилась на 100 мм колесная база. Во-вторых, машина прибавила в габаритах — по высоте она выросла на 80 мм, а в длину — на 100 мм. В итоге пришлось изменить размеры дверных проемов и углы наклона передних стоек.
За основу новинки автор проекта взял платформу В0, на которой базируется текущее поколение Renault Duster. От «донора» ей достались и агрегаты — какие, правда, не уточняется. Но за дизель объемом 1,5 литра с шустрым подхватом на низких оборотах потребители однозначно сказали бы спасибо. Равно как и за эластичную шестиступенчатую механическую коробку передач. А про неубиваемую «дастеровскую» подвеску говорить не приходится и вовсе.
Конечно, на те участки бездорожья, где нынешняя «Нива» чувствует себя как рыба в воде, Duster лучше не соваться, дабы не пришлось идти за трактором. Но если тольяттинцы все же решат трансформировать свой первый и пока единственный внедорожник в кроссовер, то почему бы и не обратить внимание на предложенные молодым дарованием решения. По крайней мере, такой «паркетник» равнодушия у потребителей не вызовет.