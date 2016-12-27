Для новой LADA 4×4 предлагают агрегаты от Renault Duster

Так почему бы и не использовать его платформу, узлы и агрегаты для строительства свежей генерации LADA 4×4? Во всяком случае, именно таким видит будущую «Ниву» выпускник Московского Политеха (МАМИ) Владимир Кошевой, посвятивший бюджетному вазовскому «проходимцу» свою дипломную работу.

Созданный им прототип новой LADA 4x4 в плане дизайна сохранил некоторое сходство с машиной 40-летней давности, но по части конструктива претерпел серьезные изменения. Во-первых, увеличилась на 100 мм колесная база. Во-вторых, машина прибавила в габаритах — по высоте она выросла на 80 мм, а в длину — на 100 мм. В итоге пришлось изменить размеры дверных проемов и углы наклона передних стоек.