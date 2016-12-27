Для новой LADA 4×4 предлагают агрегаты от Renault Duster

Фото: cardesign.ru
Решение по срокам выпуска новой генерации старушки LADA 4×4 руководством АВТОВАЗа до сих пор не принято. Как, впрочем, и нет конкретики относительно технической составляющей машины. По слухам, после смены поколений внедорожник превратится в типичный городской кроссовер. Причем построенный на базе Renault Duster!

Вячеслав Василенко

Но, повторимся, официальной позиции АВТОВАЗа по поводу того, каким будет новый автомобиль пока, увы, нет. Однако не исключено, что это будет «паркетник», пусть и не лишенный полного привода. А что, ведь не жалуются на проходимость своего «железного коня» и проблемы с перегревом муфты владельцы Renault Duster.

Так почему бы и не использовать его платформу, узлы и агрегаты для строительства свежей генерации LADA 4×4? Во всяком случае, именно таким видит будущую «Ниву» выпускник Московского Политеха (МАМИ) Владимир Кошевой, посвятивший бюджетному вазовскому «проходимцу» свою дипломную работу.

Созданный им прототип новой LADA 4x4 в плане дизайна сохранил некоторое сходство с машиной 40-летней давности, но по части конструктива претерпел серьезные изменения. Во-первых, увеличилась на 100 мм колесная база. Во-вторых, машина прибавила в габаритах — по высоте она выросла на 80 мм, а в длину — на 100 мм. В итоге пришлось изменить размеры дверных проемов и углы наклона передних стоек.

За основу новинки автор проекта взял платформу В0, на которой базируется текущее поколение Renault Duster. От «донора» ей достались и агрегаты — какие, правда, не уточняется. Но за дизель объемом 1,5 литра с шустрым подхватом на низких оборотах потребители однозначно сказали бы спасибо. Равно как и за эластичную шестиступенчатую механическую коробку передач. А про неубиваемую «дастеровскую» подвеску говорить не приходится и вовсе.

Конечно, на те участки бездорожья, где нынешняя «Нива» чувствует себя как рыба в воде, Duster лучше не соваться, дабы не пришлось идти за трактором. Но если тольяттинцы все же решат трансформировать свой первый и пока единственный внедорожник в кроссовер, то почему бы и не обратить внимание на предложенные молодым дарованием решения. По крайней мере, такой «паркетник» равнодушия у потребителей не вызовет.

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27 декабря 2016
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