Как собираются выживать российские автозаводы в 2017 году

И это значит, что автопроизводители будут продолжать нести серьезные убытки и, пытаясь хоть как-то свести концы с концами, продолжат сокращать сотрудников, повышать российские цен на свои товары. Хотя глобальные автоконцерны попытаются сократить потери за счет других рынков. И все-равно останутся в минусе, если учесть, что по тому же прогнозу Минэкономразвития не менее трети мощностей автопрома в РФ будет простаивать в ближайшие годы, и в среднесрочной перспективе разрыв между емкостью авторынка и созданными производствами будет составлять около 1 000 000 машин в год.

И в этой ситуации многие автопроизводители, имеющие заводы в России, делают ставку на экспорт. Тем более, что правительство РФ готово поддержать их экспортно ориентированные начинания. И если дело пойдет, то к 2020 году экспорт автомобилей из РФ может вырасти на 200 000−300 000 машин в год с нынешних 50 000−60 000 (в 2015 году он сократился на 25%, причем у АВТОВАЗа — на 58%, а УАЗа — на 24%). И последние телодвижения и исконно российских автозаводов, и «пришлых» игроков рынка если и не впечатляют, то уж точно обнадеживают.