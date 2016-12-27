Как собираются выживать российские автозаводы в 2017 году

В преддверии новогодних каникул Минэкономразвития выдало довольно оптимистичный прогноз на ближайшую трехлетку. Специалисты ведомства считают, что продажи автомобилей не превысят 2 000 000 штук в год вплоть до 2020-го. Независимые эксперты куда скромнее в своих оценках, предрекая в будущем году дальнейшее снижение автопродаж с незначительным их ростом в следующие два года.

Михаил Ростарчук

И это значит, что автопроизводители будут продолжать нести серьезные убытки и, пытаясь хоть как-то свести концы с концами, продолжат сокращать сотрудников, повышать российские цен на свои товары. Хотя глобальные автоконцерны попытаются сократить потери за счет других рынков. И все-равно останутся в минусе, если учесть, что по тому же прогнозу Минэкономразвития не менее трети мощностей автопрома в РФ будет простаивать в ближайшие годы, и в среднесрочной перспективе разрыв между емкостью авторынка и созданными производствами будет составлять около 1 000 000 машин в год.

И в этой ситуации многие автопроизводители, имеющие заводы в России, делают ставку на экспорт. Тем более, что правительство РФ готово поддержать их экспортно ориентированные начинания. И если дело пойдет, то к 2020 году экспорт автомобилей из РФ может вырасти на 200 000−300 000 машин в год с нынешних 50 000−60 000 (в 2015 году он сократился на 25%, причем у АВТОВАЗа — на 58%, а УАЗа — на 24%). И последние телодвижения и исконно российских автозаводов, и «пришлых» игроков рынка если и не впечатляют, то уж точно обнадеживают.

Так, УАЗ и парагвайский дистрибьютор автомобилей Perfecta Automotores заключили контракт на поставку в Парагвай партии машин четырех моделей UAZ: Patriot, Pickup, Hunter, Cargo. По мнению представителей Парагвая, выпускаемый автозаводом продукт является конкурентоспособным и способен обойти по всем показателям автокомпании Японии и Китая. Более того, подобные соглашения могут быть заключены еще с десятком развивающихся стран. По крайней мере известно, что в Ульяновске уже побывали представительные делегации из Боливии, Ганы, Вьетнама, Ирана и даже Китая. В целом же UAZ планирует в 2017 году продать за рубежом около 10 000 авто.

Что касается АВТОВАЗа, то компания рассчитывает покорить страны Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Грузия) через Казахстан. Последний станет ее опорным пунктом, для чего в Усть-Каменогорске идет строительство автозавода.

Но самые амбициозные экспортные планы у Горьковского автозавода, одного из немногих, кто на протяжении последних лет показывает положительную динамику автопродаж. Другое дело, что GAZ практически полностью удовлетворил потребности внутреннего рынка и расти здесь ему просто некуда. Поэтом компания собирается уже в будущем году экспортировать до 20% своей продукции.

Что касается иностранных производств, то самые амбициозные экспортные планы у Renault. Уже сегодня французы экспортируют около 12% автомобилей, построенных в России. Главным образом в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Вьетнам. В 2017-м к ним должны прибавиться Армения и Азербайджан.

Кроме того, «Рено» активно торгует автокомпонентами «made in Russia». Произведенные в нашей стране запчасти — более 150 наименований — идут на заводы компании в 16 странах мира, включая государства Латинской Америки, Румынию, Турцию и Алжир. И если в 2016-м оборот экспорта российских комплектующих компании составил 27, 2 млн евро, то в 2017-м он должен удвоится.

И, похоже, этим путем в ближайшее время пойдут все представленные в нашей стране автопроизводители. Ведь даже глава Volkswagen Group М. Мюллер сообщил минувшей осенью, что, возможно, будет налажен экспорт автомобилей, выпускаемых в РФ, и по этому вопросу уже ведутся переговоры с правительством о получении поддержки, а также экспортно-импортном балансе.

автопродажи, авторынок, кризис
2 января 2017
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