Какие автобренды покинули Россию, а какие пришли в 2016 году

Кто-то из России, конечно же, за последний год ушел. Однако куда больше компаний наоборот решило у нас бизнес начать или возобновить. У нас душа, конечно, широкая, и мы рады всем, но шансов на успех у новоявленных гастарбайтеров немного.
Попрошу на выход
Беглецов, действительно, оказалось совсем немного. Да и ренегатами они себя категорически считать не велят. Вот, скажем, бренд Acura был представлен в России тремя моделями — кроссоверами MDX, RDX и седаном TLX. В июне продажи полностью прекратились, а фирменные дилерские центры перешли к другим хозяевам. Тем не менее, представители компании заявили, что уход с рынка — «это временно». Впрочем, хорошо известно — нет ничего более постоянного, чем временное.
Примерно такая же история случилась и с китайской Haima. К июню все складские запасы обеих моделей — 7 и M3 — были распроданы, а новых машин ООО «Хайма Автомобили Рус» уже не завозила. При этом представители компании уверяли, что поставки должны возобновиться, хотя и не уточнили конкретно, когда именно — скорее всего, в начале 2017 года.
Узбекская Daewoo вообще покинула рынок чисто формально — теперь те же самые автомобили продаются под другой маркой. То есть, Matiz, Nexia и Gentra пропали в июле как по мановению волшебной палочки, а их место заняли машины нового бренда Ravon.
В эту компанию, по видимому, попадает и Alfa Romeo, вообще не декларировавшая свой уход из России, а напротив — уверявшая, что работает тут в полный рост. Но совокупные продажи моделей MiTo, Giulietta и 4С составили за 11 месяцев всего 100 экземпляров, что меньше, чем у официально ушедшей премиальной Acura. Согласитесь — можно удалиться с рынка и без лишней помпы, не привлекая к себе особого внимания. А в случае появления докучливого клиента привезти ему персонально машину из Италии.
Понабежали тут
Февраль ознаменовался заходом в нашу страну компании FAW. Да-да, той самой, которая уже пыталась закрепиться тут, но разочаровалась в собственных силах и ушла в 2014 году. Сейчас она худо-бедно торгует своими седанами Besturn B-50, V-5 и Oley. Что интересно — в начале года руководство компании намеревалось реализовать в России за 2016 год 800 автомобилей, и достигло поставленной цели, продав за 11 месяцев 770 экземпляров. Правда, обещанных кроссоверов X80 и D60 мы так и не увидели.
Зато «паркетник» T600 — наряду с седаном Z300 — привезла новая для нас китайская фирма Zotye, объявившаяся в России в марте. Объемом продаж она пока похвастаться не может — ее продукция привлекла пока всего лишь 264 покупателей. Но представители компании оптимизма не теряют и списывают невысокие результаты на плохое знакомство местного населения с их автомобилями.
Тогда же в марте нашу страну прибыла первая легковая машина от старого доброго Foton, который мы привыкли воспринимать как производителя коммерческого транспорта. Пикап Tunland вряд ли имеет высокие шансы на успех, поскольку автомобили этого типа особой популярностью у нас не пользуются, и тиражи даже самых раскрученных «грузовичков» далеки от рекордных.
Еще один пикап, пожаловавший к нам в сентябре, неизвестно на что надеясь, — Isuzu D-Max. До сих пор в Россию компания также завозила исключительно коммерческие автомобили — грузовики, фургоны и прочий комтранс. Почему вышепоименованные китайцы и японцы решили, что завоевать сердца россиян у них легче всего получится посредством пикапом — непонятно. Скорее всего, дело в том, что ничего другого в легковом сегменте они соорудить просто не в состоянии.
С октября в нашей стране стартовали продажи автомобилей совершенно новой марки Genesis. На самом деле, это просто принаряженный дорогущий Hyundai, ибо корейской компании позарез понадобился премиальный суббренд, на котором они надеются срубить немалые деньги просто по факту его премиальности. А на деле люксовый седан Genesis G90 имеет все шансы повторить судьбу неприкаянных Equus и Quoris, перед которыми дорога к кошелькам местных нуворишей так и не открылась.
В заключение вспомним о бюджетной марке, подхватившей эстафету у Daewoo. Устроивший прошлой осенью помпезную презентацию Ravon начал торговлю перелицованными узбекско-корейскими автомобилями в июле.