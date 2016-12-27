Какие автобренды покинули Россию, а какие пришли в 2016 году

Попрошу на выход

Беглецов, действительно, оказалось совсем немного. Да и ренегатами они себя категорически считать не велят. Вот, скажем, бренд Acura был представлен в России тремя моделями — кроссоверами MDX, RDX и седаном TLX. В июне продажи полностью прекратились, а фирменные дилерские центры перешли к другим хозяевам. Тем не менее, представители компании заявили, что уход с рынка — «это временно». Впрочем, хорошо известно — нет ничего более постоянного, чем временное.

Примерно такая же история случилась и с китайской Haima. К июню все складские запасы обеих моделей — 7 и M3 — были распроданы, а новых машин ООО «Хайма Автомобили Рус» уже не завозила. При этом представители компании уверяли, что поставки должны возобновиться, хотя и не уточнили конкретно, когда именно — скорее всего, в начале 2017 года.