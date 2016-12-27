Когда новое поколение Suzuki Swift придет в Россию

Внешность супермини изменилась кардинально, причем явно в лучшую сторону. Машинка стала аккуратнее, современнее и не без дизайнерских изысков, к каковым можно смело отнести спрятанные в стойках ручки задних дверей. Автобомиль немного уменьшился в габаритах, хотя колесная база напротив подросла на 20 мм. Выпускать планируется только пятидверную версию.

В представительстве компании порталу «АвтоВзгляд» подтвердили, что машина получит бензиновый двигатель объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. и литровый 112-сильный турбомотор Boosterjet. Первый из них работает с механической коробкой, второй — с шестиступенчатым «автоматом». В Европе будет также продаваться гибридная версия, но в Россию она точно не придет.

Машина оснащена самыми передовыми системами безопасности. Впрочем, в российских комплектацях некоторые из них могут исчезнуть — как, например, это произошло в свое время с Suzuki Vitara.