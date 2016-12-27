Появились фото обновленного Nissan X-Trail 2017

Презентация обновленного кроссовера Nissan X-Trail, который появится в России в 2017 году прошла в Китае. Напомним, что в сентябре этого года на американском рынке состоялась премьера рестайлинговой версии паркетника Nissan Rogue — именно под этим именем там продается привычный нам кроссовер Nissan X-Trail. Если сравнить внешность нового Rogue и представленного в Китае X-Trail, то придешь к однозначному выводу: это одна и та же машина.

Поэтому вполне справедливо будет предположить, что это — глобальная модель и в таком же виде ее будут предлагать и на российском рынке. V-образный дизайн «морды» у рестайлинговой машины стал еще более заметен, переднему бамперу придали агрессии. Изменилась также форма головной и кормовой оптики. Сообщается, что «китайская» версия кроссовера получила новое рулевое колесо и комплектации с 5- и 7-местным салоном. Под капотом у «икстрейла» 2017-го модельного года может стоять как 2-литровый бензиновый мотор мощностью 144 л.с., так и 2,5-литровый 180-сильный агрегат.