Система «ЗРА-ГЛОНАСС» будет установлена на всех авто марки KIA

В официальном пресс-релизе марки сказано, что компания KIA Motors Rus «полностью готова к введению в России с 1 января 2017 года требований Технического регламента Таможенного союза в отношении системы вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Все модели российской линейки KIA успешно прошли необходимые сертификационные испытания и начиная с 2017 года выпуска будут оснащаться необходимым оборудованием. При этом корейский автопроизводитель особо подчеркивает, что ни одна модель KIA не покинет российский рынок по причине внедрения системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, что более года назад ряд ведущих мировых автопроизводителей (правда, в основном из премиум-сегмента) обратились к правительству страны с требованием перенести обязательную установку этой систему на несколько лет. И премьер-министр Медведев даже поручил профильным ведомствам рассмотреть это обращение. Однако подчиненные Дмитрия Анатольевича оказались непреклонны. В итоге практически все представленные на нашем рынке марки, хотя и с некоторыми исключениями, вынуждены были пойти на затратную и для них, и для покупателей установку «Эры». По некоторым данным, эта опция увеличивает стоимость авто на $ 400−800. А первой иностранной моделью, где система была установлена, стал новый Nissan Muranо, чье производство было запущено в Санкт-Петербурге весной 2016 года. Из отечественных в этом смысле отличилась LADA Vesta.

Что же касается KIA, сертификация ее моделей с «ЭРА-ГЛОНАСС» прошло летом 2016 года. И сейчас все подробности о принципах действия системы, а так же своеобразная «памятка пользователя» размещены на официальном сайте марки в специальном разделе.