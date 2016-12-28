АВТОВАЗу простят все долги до лета 2017

Полная схема «докапитализации» АВТОВАЗа, как сейчас принято называть фактическое прощение 85 млрд. рублей долга предприятия, озвучена главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. По его словам, «Ростех» конвертирует в акции предприятия все 51 млрд. рублей долга АВТОВАЗа перед госкорпорацией. Этот процесс будет запущен в январе-феврале 2017 года и завершится к середине лета. Параллельно основной владелец предприятия, альянс Renault-Nissan, также конвертирует свой заем АВТОВАЗу в размере 34 млрд. рублей в акции завода. По окончании процедуры под контролем Alliance Rostec Auto B.V., в который входят «Ростех» и Renault-Nissan, окажется не 74,51% акций АВТОВАЗа, а 95% его ценных бумаг.

Сообщается, что при этом «Ростех» сохранит блокирующий пакет. Кроме того, АВТОВАЗ заявил о завершении размещения 2,9 млрд. своих акций в рамках допэмиссии (из 3,281 запланированных) и привлечении 26,141 млрд. рублей. Другими словами, отныне можно считать, что автозавод разобрался со своими финансовыми проблемами. Какой прекрасный бизнес! 85 млрд. рублей — это около 1,34 млрд евро по текущему курсу. Они у завода были, куда-то сплыли, но их пропажу простили. Причем за это никому даже «подзатыльника» не отвесили, не говоря уже об уголовных делах и «посадках».