АВТОВАЗу простят все долги до лета 2017

Глава госкорпорации «Ростех» рассказал, как и когда АВТОВАЗ окончательно спишет 85 млрд. рублей своего долга. Хронически убыточное предприятие поддержат на плаву преимущественно за счет налогоплательщиков.

Максим Строкер

Полная схема «докапитализации» АВТОВАЗа, как сейчас принято называть фактическое прощение 85 млрд. рублей долга предприятия, озвучена главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. По его словам, «Ростех» конвертирует в акции предприятия все 51 млрд. рублей долга АВТОВАЗа перед госкорпорацией. Этот процесс будет запущен в январе-феврале 2017 года и завершится к середине лета. Параллельно основной владелец предприятия, альянс Renault-Nissan, также конвертирует свой заем АВТОВАЗу в размере 34 млрд. рублей в акции завода. По окончании процедуры под контролем Alliance Rostec Auto B.V., в который входят «Ростех» и Renault-Nissan, окажется не 74,51% акций АВТОВАЗа, а 95% его ценных бумаг.

Сообщается, что при этом «Ростех» сохранит блокирующий пакет. Кроме того, АВТОВАЗ заявил о завершении размещения 2,9 млрд. своих акций в рамках допэмиссии (из 3,281 запланированных) и привлечении 26,141 млрд. рублей. Другими словами, отныне можно считать, что автозавод разобрался со своими финансовыми проблемами. Какой прекрасный бизнес! 85 млрд. рублей — это около 1,34 млрд евро по текущему курсу. Они у завода были, куда-то сплыли, но их пропажу простили. Причем за это никому даже «подзатыльника» не отвесили, не говоря уже об уголовных делах и «посадках».

Возможно потому, что «сплытие» этой гигантской суммы пришлось на период управления заводом Бу Андерсона, которого официально уволили за провалы предприятия на финансовом фронте. Хотя он то тут причем, когда, по факту, владельцев-кредиторов предприятия все происходящее, видимо, устраивает? Простили 1,34 млрд. сейчас и, похоже, продолжат вливать безумные деньги: в начале декабря 2017 года посол Франции в России Жан-Морис Рипер сообщил журналистам, что Renault планирует в ближайшем будущем направить «на докапитализацию АВТОВАЗа» в общей сложности 1 млрд евро. И это при том, что все заинтересованные лица точно знают, что АВТОВАЗ в обозримом будущем останется в глубокой убыточной «яме», назовем это место так.

Просто потому, что безубыточный уровень производства и продаж гордости отечественного автопрома равен 400 000−450 000 машинам в год. По итогам 2016-го предприятие, как ожидается, вряд ли покажет уровень более 250 000 проданных машин. Предполагать, что авторынок России в ближайшее время внезапно раздуется вдвое и АВТОВАЗ, сохранив свою нынешнюю долю на нем, перейдет на безубыточный режим работы, не решаются даже самые «отмороженные» эксперты. Следовательно, схема по выводу миллиардов евро в «космос», отработанная сейчас на АВТОВАЗе, продолжит эффективно функционировать еще много лет.

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28 декабря 2016
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